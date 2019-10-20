Синоптик объяснил причину теплого октября в России

Москва, 20 октября. Аномально теплую погоду в центральной части Российской Федерации вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в течение нескольких дней. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд.

Как объяснил синоптик, в центр страны пришли потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. Вплоть до вторника, 22 октября, столбики термометров будут доходить до 11-16 градусов выше ноля. По его словам, это превышение октябрьской нормы примерно на 7-8 градусов.

«Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем практически нет», — передает «Российская газета» слова специалиста.

Вильфанд также обратил внимание, что устойчивые антициклоны традиционно не характерны для середины осеннего периода. Синоптик выразил мнение, что их приход становится тенденцией, приводя в пример еще более аномально теплую погоду прошлой осенью в российской столице. По мнению специалиста, причина такой закономерности заключается в глобальном потеплении.