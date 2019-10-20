Угрюмая Орбакайте озадачила поклонников на фоне счастливой семьи

Москва, 20 октября. Пользователи соцсети Instagram были озадачены фотографией Лизы Галкиной, на которой Кристина Орбакайте стоит с «угрюмым» видом на фоне счастливой семьи.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что артистка негативно настроена к детям ведущего Максима Галкина. Комментаторы отмечают, что Орбакайте выглядит отстраненной, тогда как остальные члены семьи излучают счастье.

«Кристина не довольная, будто вот надо стоять и стоит...она очень черствая к детям Лизе и Гарри... Никогда не улыбнется им, не обнимет, не погладит по головушке...такое впечатление, что она ревнует их к маме», — написала одна из поклонниц.

«Чем Лиза недовольна?» — поинтересовался другой пользователь.

«Нам не понять, потому как истину не знаем. Я имею в виду Кристину и детей Аллы» — загадочно прокомментировала фотографию одна из подписчиц.

«Кристина, помягче взгляд, пожалуйста ...» — попросила комментатор.

Фотография собрала почти 23 тысячи лайков. Большинство комментаторов отмечают, что семья выглядит счастливой, и не акцентируют внимание не эмоциональном состоянии Орбакайте.

«Самые счастливые моменты в жизни это время проведенное вместе со своими родными и близкими. Семья это великое чувство силы и поддержки. Счастья вам и здоровья!» — написал один из пользователей.

«Какие Вы милые! Будьте здоровы счастливы и удачи вам!!!» — пожелала другая подписчица.

Ранее в Сети появилось архивное видео 37-летней давности, на котором 11-летняя Кристина Орбакайте и 33-летняя Алла Пугачева вместе исполняют песню «А знаешь, все еще будет».

Видео, на котором знаменитая мама поет с дочерью хит «А знаешь, все еще будет», опубликовали в Instagram на фан-страничке примадонны. В профиле пользователя, разместившего ролик, можно найти множество фотографий и видеоматериалов с Пугачевой различной давности.