Востоковед объяснил нарушение перемирия в Сирии курдами обидой на США

Москва, 20 октября. Председатель Санкт-Петербургского центра изучения Ближнего Востока Гумер Исаев разъяснил, с чем связаны обстрелы сирийских территорий со стороны вооруженных курдов-боевиков.

Ранее сотрудники издания «Аль-Масдар» опубликовали данные, в которых говорится о том, что официальный Париж в ближайшее время попросит у России помощи в эвакуации своих военных с северо-востока САР. По некоторым данным, американская сторона игнорирует Францию. В настоящее время официального подтверждения этих сведений нет, впрочем, не исключено, что скоро из Франции поступит официальный запрос.

Как отметил Исаев, французская сторона обратилась за помощью к Москве из-за отсутствия авиационного сообщения, пишет «Инфореактор».

«Мы знаем, что сейчас курды перестали поддерживаться Западом, в том числе США и Францией, поэтому авиационные возможности Франции ограничены», — рассказал эксперт.

По словам сопредседателя АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрия Захарова, обиженные курды-террористы намерены заставить Запад всерьез считаться с их мнением. Эксперт полагает, что курдские формирования бросают в ход все возможности для того, чтоб сделать жизнь западной коалиции невыносимой после того, как их «кинули» США.

Напомним, ранее на этой неделе глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент Штатов Майк Пенс договорились о приостановке операции против курдских террористов сроком на 120 часов. За указанное время курды-боевики должны покинуть 30-километровую буферную зону на границе с Турцией. Если вооруженные бандитские формирования не выполнят условия договоренности, турецкая армия возобновит военную операцию в САР до полнейшей ачистки территории.

Военная операция Анкары под названием «Источник мира» против курдов-террористов стартовала 9 октября. Турецкое руководство хочет создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для границ республики.

Вооруженные курды-боевики под предлогом «освобождения» Сирии от группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) заняли территории в восточной части САР и стали оказывать давление на мирных граждан САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.