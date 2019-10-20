Российские банки планируют обязать проверять телефонные номера клиентов

Москва, 20 октября. Правительство РФ подготовило законодательный проект об идентификации банковских клиентов по номеру мобильного телефона. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что парламентарии рассмотрят проект в предстоящем месяце.

В Кабмине страны выступили с предложением обязать финансово-кредитные учреждения проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных. Для этого необходимо создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС), которая станет так называемым «связующим звеном» между банковскими учреждениями и сотовыми операторами.

Как пишут «Известия», ответственность за финансовую сторону создания ЕИС ляжет на плечи кредитных организаций, но изначально расходы хотели возложить на операторов связи.

По словам Аксакова, некоторые банковские организации, неактивно работающие с гражданами, не видят никакого смысла для участия в соответствующей проверке.

Планируется, что такое новшество избавит российских пользователей от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денежных средств с помощью «отдельных видов социальной инженерии».