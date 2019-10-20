Спасатели возобновили работу на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. События дня. ФАН-ТВ

Спасатели ищут пропавших в Красноярском крае Поисково-спасательная операция в Красноярском крае продолжается. Вчера вечером работы на месте прорыва дамбы были свернуты из-за темноты, но сегодня утром возобновились. К сожалению, поиски пропавших осложняются пасмурной и холодной погодой. Напомним, что трагедия случилась в районе села Щетинкино накануне, когда на реке Сейба прорвало дамбу. Водой затопило два общежития, где находились работники золотодобывающего предприятия. По последним данным, ЧП унесло жизни 15 человек, еще 16 пострадали. Шестеро числятся пропавшими без вести. Все остальные были эвакуированы из опасной зоны. В Правительстве Красноярского края заявили, что виной инциденту, вероятно, стали нарушения при строительстве дамбы. Однако точную причину еще установит следствие.

Лондон ждет отсрочки Brexit Британский премьер-министр Борис Джонсон вновь зашел в тупик злополучного Brexit. И просит Евросоюз об очередной отсрочке, на сей раз до 31 января 2020 года. Соответствующий запрос уже получил глава Европейского совета Дональд Туск. Любопытно, что сам Джонсон не хочет откладывать процесс, но сделать это его вынуждает британский парламент. Вчера депутаты Соединенного королевства снова проголосовали за перенос Brexit. Хотя в Еврокомиссии чуть ранее заявили, что Лондон и Брюссель наконец согласовали условия новой сделки по выходу Великобритании из «европейской семьи». Борис Джонсон призвал парламент одуматься и предупредил, что отсрочку до следующего года ЕС, вероятно, уже не предоставит.

Протесты в Барселоне А в Барселоне очередная акция обернулась беспорядками и столкновениями с полицией. В ночь на воскресенье улицы города снова заполнили активисты за независимость Каталонии, где работает корреспондент Федерального агентства новостей. Огонь протеста со взрывами петард и горящими баррикадами ежедневно тушат пожарные. По оценкам полиции, новый митинг собрал около 6000 человек, хотя с начала недели в акциях поучаствовали уже более полумиллиона. Напомним, что ранее испанский суд приговорил 12 политиков и активистов (лидеров каталонского движения за независимость) к длительным тюремным срокам за организацию референдума 2017 года, когда каталонцы проголосовали за отделение от Испании. Власти Мадрида инициативу не одобрили и посчитали нарушением конституции.