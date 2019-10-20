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Военные РФ в Сирии доставили гумпомощь в село провинции Эль-Кунейтра

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Военные РФ в Сирии доставили гумпомощь в село провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 20 октября. Российские военные доставили более 3,5 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Эль-Брейка, расположенный в провинции Эль-Кунейтра в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал в воскресенье журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Денис Анисимов.

«В населенном пункте Эль-Брейка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов, в которые вошли сахар, рис, мука и другое», — отметил он.

По словам Анисимова, суммарный вес наборов составил более 3,5 тонн.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике длится в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день власти Сирии занимаются вопросами политического урегулирования, восстановлением инфраструктуры страны, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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