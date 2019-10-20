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Нефтегазовые месторождения начали восстанавливать в провинции Ракка в Сирии

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Нефтегазовые месторождения начали восстанавливать в провинции Ракка в Сирии

Дамаск, 20 октября. Все месторождения нефти и газа в провинции Ракка и в «треугольнике» между провинциями Ракка, Хама и Хомс освобождены, ведется работа по их восстановлению. Об этом заявил глава управления месторождением «Ас-Саура» Али Ибрагим.

По словам Ибрагима, полностью разрушены нефтяные скважины и вся инфраструктура на очистных станциях месторождений, частично разрушены трубопроводы.

«Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний», — цитирует главу управления месторождением «Ас-Саура» РИА Новости.

Ибрагим подчеркнул, что разрушения произошли из-за неумелого использования и в результате ударов авиации возглавляемой США международной коалиции, которая бомбила находившиеся под контролем запрещенной в России террористической группировки ИГ1 территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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