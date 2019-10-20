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Фанаты «Спартака» отомстили обидчику Глушакова

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Фанаты «Спартака» отомстили обидчику Глушакова

Москва, 20 октября. Фанаты столичного «Спартака» избили Мирослава Г., который ударил осенью прошлого года тогдашнего капитана команды Дениса Глушакова. По имеющимся данным, пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает Пятый канал, избитый фанат доставлен в столичную клинику с подозрением на сотрясение головного мозга.

Пострадавший получил известность после еврокубкового матча между «Спартаком» и австрийским «Рапидом». В ходе игры, которая состоялась 29 ноября 2018 года, мужчина выбежал на поле стадиона «Открытие Арена» и ударил Глушакова.

Как напоминает «Вечерняя Москва», за это болельщик был арестован на 10 суток. Кроме того, ему в течение пяти лет запрещено посещать футбольные матчи красно-белых. Сам хулиган утверждал, что выбежал на поле, чтобы попросить Глушакова покинуть команду. По его словам, хавбек первым поднял на него руку.

В начале ноября прошлого года болельщики красно-белых были настроены против Дениса Глушакова, который тогда вернулся на поле в основу после длительного перерыва.

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Источник: Пятый канал
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