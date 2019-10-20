Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В МЧС рассказали о ходе поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

52
0 Оставить комментарий

В МЧС рассказали о ходе поисковых работ на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 20 октября. Спасательные службы обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где накануне прорвало дамбу. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа экстренные службы обследовали береговую линию и русло реки Сейба. Кроме того, кинологи обследовали места общей площадью 2 тыс. квадратных метров.

«Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно», — следует из сообщения пресс-службы.

Также пресс-служба МЧС отметила, что на горячую линию после прорыва дамбы поступило свыше 360 звонков.

Помимо этого, в региональном ведомстве добавили, что 20 октября продолжатся разборы завалов скопления мусора по берегу Сейбы, сотрудники спасательной службы на плавательных средствах будут обследовать береговую линию.

В ведомстве ранее сообщили, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба рухнула дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Грязевая волна, которая уничтожила дамбу, достигала в высоту почти пяти метров. В результате происшествия в поселке затопило два общежития временного типа. Жертвами стали 15 человек, судьба шестерых в настоящее время не известна.

infox - new
Источник: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров