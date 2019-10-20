Москва, 20 октября. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о готовности России к резкому падению цен на нефть благодаря накопленному золотому резерву.

Министр отметил, что низкие цены на нефть оказывают влияние на развитие российской экономики, так как она связана с добычей и переработкой нефти.

«Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП», — заявил министр в интервью телеканалу CNBC.

По словам Силуанова, даже если цены на нефть снизятся до 20 долларов за баррель, выполнять свои функции без каких-либо шоков для бюджета государство сможет в течение трех лет. Министр подчеркнул, что в настоящее время Москву устраивают цены на нефть.

Ранее Минфин предсказал потери бюджета России в случае падения цены на нефть до 10 долларов, сообщила газета «Известия». Специалисты министерства считают, что если такие обстоятельства продлятся 10 лет, государство не получит 70 процентов ВВП.

Напомним, представители России и Саудовской Аравии в октябре подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти. Стороны заключили соглашение во время визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.