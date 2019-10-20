Boeing-787 установил рекорд самого долгого беспосадочного рейса

Нью-Йорк, 20 октября. Перелет пассажирского лайнера Boeing-787 австралийского перевозчика Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24.
???????? Touchdown! ????????— Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2019
19 hours, 15 minutes
New York to Sydneyhttps://t.co/v39ZrePTJR#QF7879 #ProjectSunrise pic.twitter.com/7A42JkgMyA
По данным портала, суммарное время полета составило 19 часов 14 минут, за которое самолет сумел преодолеть 16 тысяч 309 километров. Впрочем, воздушное судно приземлилось с опозданием в чуть более получаса.
Ранее самым долгим беспосадочным авиационным рейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а расстояние — 15 тысяч 345 километров.
Самый длительный беспосадочный полет вокруг земного шара без какой-либо дозаправки был зарегистрирован в 1986 году — рекорд принадлежит пилотам «Вояджера», который построили специально для этого достижения. Самолет находился в небе 9 дней и пролетел более 42 тыс. километров.