Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Boeing-787 установил рекорд самого долгого беспосадочного рейса

44
0 Оставить комментарий

Boeing-787 установил рекорд самого долгого беспосадочного рейса

Нью-Йорк, 20 октября. Перелет пассажирского лайнера Boeing-787 австралийского перевозчика Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24.

По данным портала, суммарное время полета составило 19 часов 14 минут, за которое самолет сумел преодолеть 16 тысяч 309 километров. Впрочем, воздушное судно приземлилось с опозданием в чуть более получаса.

Ранее самым долгим беспосадочным авиационным рейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а расстояние — 15 тысяч 345 километров.

Самый длительный беспосадочный полет вокруг земного шара без какой-либо дозаправки был зарегистрирован в 1986 году — рекорд принадлежит пилотам «Вояджера», который построили специально для этого достижения. Самолет находился в небе 9 дней и пролетел более 42 тыс. километров.

infox - new
Источник: Flightradar24
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров