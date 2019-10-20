Турция возобновит операцию против курдских боевиков в Сирии, уверен Коротченко

Москва, 20 октября. Турция продолжит операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, через 120 часов и установит на границе с Сирией зону безопасности в любом случае. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Будут курды этому сопротивляться или нет, это уже их проблемы. Будут сопротивляться — будут уничтожены. Реалии сегодня таковы: либо они будут уничтожены, либо перейдут под контроль руководства Сирии», — цитирует Коротченко «НьюИнформ».

По мнению эксперта, должно произойти разоружение и интеграция курдских формирований в мирную жизнь на условиях Дамаска.

Говоря о продолжении обстрелов турецких позиций, Коротченко отметил, что боевики могут оказаться «под гусеницами турецких танков». По словам эксперта, курды «легли» под США и теперь их единственный шанс — договариваться с Дамаском.

Ранее RT сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможном продолжении военной операции в Сирии. По его словам, Анкара продолжит «сокрушать терроризм», если соглашение о приостановке операции не будет выполнено в пределах установленных 120 часов.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

В ходе операции турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль границы двух государств, предотвратив тем самым передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.