Захарова объяснила, с чем связано затягивание Brexit Британией

Москва, 20 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit. Комментарий опубликован в субботу в соцсети Facebook.

Захарова объяснила, что затягивание Brexit продиктовано желанием Лондона ослабить позиции европейских партнеров. Представитель МИД РФ назвала неспособность претворить волю народа в жизнь нарушением гражданских прав. Она напомнила, что реализовать итоги общенационального референдума в Британии не могут четвертый год.

«На первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС. Но когда империя задумывалась о таких пустяках?» - написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД России отметила, что затягивание решения по Brexit дает Лондону возможность ослабить позиции партнеров из Евросоюза, измотав их отсутствием возможности стратегического планирования и понимания перспективы.

Палата общин парламента Великобритании приняла поправку об отсрочке Brexit на заседании в субботу. За отсрочку выхода Королевства из состава Евросоюза проголосовали 322 депутата, против — 306.

Предложение об отсрочке Brexit внес бывший депутат от правящей Консервативной партии Оливер Летвин. Поправка обязывает премьер-министра Бориса Джонсона перенести Brexit на более поздний срок вне зависимости от результатов голосования по новому варианту соглашения с ЕС, которое состоится в субботу вечером.

«Цель этой поправки — гарантировать, что мы по-прежнему будем застрахованы от Brexit без сделки», — объяснил Летвин в ходе дебатов.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил главе Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой отложить Brexit до конца дня 31 января следующего года, сообщило RT.

Письмо начинается с упоминания о том, что обратиться к Евросоюзу премьера обязал британский парламент. Далее идет просьба о переносе даты Brexit.