Нурмагомедов высмеял Макгрегора в соцсетях

Москва, 20 октября. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высмеял ирландца Конора Макгрегора в своем микроблоге в Twitter.

Россиянин победил ирландского бойца удушающим приемом в октябре прошлого года. Макгрегор попросил реванша в Москве после победы Нурмагомедова на турнире UFC 242 над американцем Дастином Пуарье.

В субботу ирландец опубликовал в микроблоге Twitter гневное сообщение, не обозначив адресата. В посте он назвал неизвестного «не мужчиной» и высказал пожелание «продолжать обманывать себя». На это сообщение ответил россиянин.

«Это фиаско, алкаш», — пошутил в комментариях Нурмагомедов.

Ранее обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его следующим соперником, предположительно, может стать американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон.

Отец и тренер российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов также назвал возможным бой сына с Макгрегором, сообщила «Газета.ру». По его словам, если поединок с Фергюсоном не сможет пройти на «Мэдисон-свер-гарден» в Нью-Йорке, Нурмагомедов встретится с экс-чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанного стиля, обладающий титулами чемпиона России, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы. Он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона турнира по смешанным единоборствам UFC. На счету спортсмена 28 побед и ни одного поражения. В настоящее время он считается одним из самых результативных бойцов Российской Федерации. Вес Хабиба составляет 70 кг при росте 178 см. Прозвище — Орел.