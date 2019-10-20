СМИ назвали «самый опасный военный корабль» ВМФ России

Москва, 20 октября. Журнал Military Watch назвал атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который планируют поставить на вооружение ВМФ РФ в 2021 году, «самым опасным военным кораблем» России.

Обновленный крейсер будет оснащен продвинутой системой ПВО (адаптированным под корабли ЗРК С-400), ЗРК «Редут», зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Кортик», внушительным арсеналом крылатых ракет и новыми системами радиоэлектронной борьбы.

По данным журнала, главным противокорабельным оружием «Адмирала Нахимова» станет ракета «Циркон», которая будет поражать цели на расстоянии до тысячи километров и сможет развивать скорость порядка восьми чисел Маха. Ракета превзойдет основную противокорабельную ракету ВМС США - «Гарпун», пишут западные СМИ .

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России», — отмечает автор материала.

Благодаря ядерным силовым установкам крейсер сможет работать вдали от побережья РФ длительное время.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» назывался «Калинин» до 1992 года. Строительство судна началось на Балтийском судостроительном заводе 17 мая 1983 года. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года. Боевой состав ВМФ крейсер пополнил 30 декабря 1988 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в список самых смертоносных кораблей в мире включили российские крейсеры «Адмирал Нахимов», «Петр Великий», «Адмирал Лазарев» и «Киров». Американские эксперты считают, что надводные корабли стали средством в соперничестве между Россией и Китаем, с одной стороны, и США и Японией с другой.