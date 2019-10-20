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Курды решили не соблюдать перемирие в Сирии до того, как решение приняли в Турции и США

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Курды решили не соблюдать перемирие в Сирии до того, как решение приняли в Турции и США

Москва, 20 октября. Курды решили не соблюдать перемирие до того, как в Анкаре и Вашингтоне приняли решение по сделке, так как после вывода войск США у курдов нет доверия к посредничеству Вашингтона. Такое мнение озвучил специалист по Ближнему Востоку, преподаватель Факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов.

Анкара и Вашингтон 17 октября договорились о временном прекращении операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу, но американские войска в этот район не вернутся.

По словам специалиста, военная операция Турции не прекращается, а останавливается на пять суток. К тому же, речь идет о ее временном прекращении в некоторых регионах.

«Потому с самого начала, как только появились первые данные о том, что переговоры между США и Турцией идут, готовился визит и встреча Майка Помпео и Майка Пенса (госсекретарь и вице-президент США прим. ред.) с Реджепом Эрдоганом (президент Турции – прим. ред.), курды сразу же заявили о том, что критически относятся к любым решениям, которые могут быть приняты в рамках подобного формата», — цитирует Лукьянова ИА «Политика сегодня».

Ключевое решение по военной операции Турции на севере Сирии будет принято 22 октября, когда запланирован визит Эрдогана в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, считает специалист.

Курды решили не соблюдать перемирие в Сирии до того, как решение приняли в Турции и США

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Турция обвинила курдов в нарушении перемирия на северо-востоке Сирии.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство»1, чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ИА «Политика сегодня»
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