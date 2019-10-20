Новые протесты в Барселоне завершились беспорядками

Барселона, 20 октября. В Барселоне завершились демонстрации сторонников независимости Каталонии из числа просепаратистских организаций CUP, Arran, CDR, ANC на площади Уркинаона. Последствия очередной волны протестов увидел корреспондент Федерального агентства новостей.

В районе площади Уркинаона закрыты магазины, банки забаррикадировались железными щитами, а бизнесмены дали сотрудникам оплачиваемый выходной. На пустых улицах пахнет газом от взорванных петард и самопалов, по всему кварталу периодически раздаются новые взрывы. Около станций метро люди аплодисментами встречают и провожают машину пожарной охраны – сразу после окончания официальной части митинга начались поджоги баррикад на Пару Клаус.

Народные волнения собрали в субботу 19 октября меньше участников, чем в предыдущий день (в Барселоне во время акции полиция оценивала число манифестантов в 6000 человек, но еще вчера их было около 525000 человек), да и столь жестоких столкновений с полицией, как накануне, удалось избежать.

Образумить молодых радикалов пытались более взрослые каталонцы – они сидели перед кордоном полиции, а потом взялись за руки, чтобы живыми цепями предотвратить стычки. Позже живая цепь разошлась, но как только в полицейских полетели бутылки от радикалов, толпа запротестовала и выходки прекратились.

Манифестанты с 18 часов стояли на перекрестке Виа Лайетана и Ронда де Сант Пере, окончательно народ разошелся только к полуночи, но по дороге радикалы устроили еще пару поджогов. Спустя несколько часов после окончания митинга над городом все еще патрулируют вертолеты, некоторые улицы в центре перекрыты, молодые люди в масках и капюшонах группами перебегают дороги, скрываясь от полиции. По сообщениям очевидцев, группа мародеров разграбила магазин мобильной связи Orange на улице Pelai.

Аэропорт Барселоны «Эль-Прат» работал сегодня в обычном режиме, в привычном графике функционировал метрополитен, за исключением трех станций в центре города, которые закрыли на вход и выход.

Центр Барселоны изуродован граффити, сделанными вандалами – изрисованы и исписаны рекламные щиты, столбы, остановки и стены исторических зданий. После поджогов мусорных баков в предыдущие дни с улиц убрали все мусорники, и на перекрестках грудами лежат черные мешки в ожидании уборочных машин.

В воскресенье, 20 октября, в Барселоне пройдет митинг в поддержку единства Испании. Предполагается, что акции протеста продлятся до 26 октября.