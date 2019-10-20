Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Москва, 20 октября. Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П». Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в сентябре объявил, что летные испытания корабль «Орел» пройдет на ракете тяжелого класса «Ангара-А5П». Пуски будут проводиться с космодрома «Восточный». Ранее предполагалось, что аппарат будет проходить летные испытания на ракете «Союз-5» с запусками с космодрома «Байконур».

Теперь стало известно, что начавшуюся в декабре 2018 разработку эскизного проекта на космический комплекс с ракетой среднего класса «Союз-5» и кораблем «Орел» на «Байконуре» планируют завершить к октябрю 2020 года.

Первый испытательный запуск корабля «Орел» запланирован на ракете «Ангара-А5П». Он должен состояться с космодрома «Восточный» в 2023 году. Беспилотный полет планируется в 2024 году, пилотируемый запуск к Международной космической станции намечается в 2025 году.

В 2026 и 2027 годах планируются полеты «Орла» на «Ангаре». Первый старт космического корабля на ракете сверхтяжелого класса «Енисей» запланирован на 2028 год. Завершить летные испытания корабля и перейти к его эксплуатации также планируется в 2028 году. В 2029 году запланирован облет корабля вокруг Луны, в 2030 году — высадка российских космонавтов на поверхность спутника.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Россия создаст роботов для помощи космонавтам на поверхности и орбите Луны. В основу проекта лягут протестированные во время полетов российских автоматических станций на Луну наработки.