Джонсон попросил ЕС отложить Brexit до конца января 2020 года

Лондон, 20 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил главе Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой отложить Brexit до конца дня 31 января следующего года.

Письмо начинается с упоминания о том, что обратиться к Евросоюзу премьера обязал британский парламент. Далее идет просьба о переносе даты Brexit.

«Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше», — цитирует текст письма РИА Новости.

На электронной фотокопии документа отсутствует личная подпись Джонсона, отмечают СМИ.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в одном из переданных Дональду Туску писем премьер Великобритании заявил, что перенос крайнего срока Brexit будет плохим вариантом для обеих сторон. Политик также отметил, что об этой позиции он напомнил парламенту.

Ранее стало известно, что палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit на заседании в субботу. За инициативу проголосовали 322 депутата, против — 306.

Предложение об отсрочке Brexit внес бывший депутат от правящей Консервативной партии Оливер Летвин. Поправка обязывает премьер-министра Бориса Джонсона перенести Brexit на более поздний срок вне зависимости от результатов голосования по новому варианту соглашения с ЕС, которое состоится в субботу вечером.

В ходе дебатов Летвин объяснил, что целью поправки будет гарантия того, что Великобритания по-прежнему будет застрахована от Brexit без сделки.