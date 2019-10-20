В ДТП под Киевом погибла популярная instagram -модель

Мадрид, 20 октября. Известная instagram -модель, которая увлекалась ездой на мотоцикле, скончалась в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом.

Девушка врезалась в начавший движение после остановки на обочине автомобиль. Пострадавшую успешно реанимировали на месте. Тем не менее спасти жизнь девушке не удалось.

На страницу модели под ником @kuzavini в соцсети Instagram подписано 72 тысячи человек.

Ранее стало известно, что американскую модель Эсмеральду Гонсалес обнаружили мертвой в пустыне Невады, тело девушки лежало в залитом бетоном ящике.

Поиски девушки длились в течение почти полугода. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ее смерть наступила в результате отравления токсичным веществом, но перед этим ее пытались задушить. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего соседа манекенщицы Кристофера Престипино.