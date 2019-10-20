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Полиция Барселоны применила резиновые пули для разгона протестующих, ФАН публикует видео

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Полиция Барселоны применила резиновые пули для разгона протестующих, ФАН публикует видео

Мадрид, 20 октября. Полиция Барселоны применила для разгона протестующих спецсредства после того, как на пожарный расчет набросилась молодежь.

Протестующие начали возводить баррикады из подручных средств рядом со зданием Национальной полиции Каталонии. В ход идут мешки из уличных урн, доски, мусор и декоративные деревья.

Полиция и пожарные зачищают от протестующих и подожженных баррикад пешеходную улицу Рамбла в центре города.  Сейчас по ней движутся только машины экстренных служб и полиции. Вооруженные полицейские идут перед автомобилями, стреляя резиновыми пулями по протестующим.

Едущий следом пожарный расчет тушит возведенные на дороге из декоративных деревьев и мусора баррикады. Некоторых манифестантов задерживает полиция.

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Источник: РИА Новости
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