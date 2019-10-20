Курды в Сирии должны перейти от военной фазы к диалогу с Турцией, уверен эксперт

Дамаск, 20 октября. Вооруженным формированиям курдов следует прекратить огонь и перейти к диалогу с Турцией. Такое мнение высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он полагает, что дальнейшее развитие событий в САР во многом зависит от переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Шаповалов отметил, что курды должны осознать тщетность надежд на помощь Соединенных Штатов.

«Надеюсь, что сейчас большинство вооруженных формирований курдов все же поняли, что надеяться на защиту США абсолютно бессмысленно. Им нужно рассчитывать на широкий диалог и роль РФ в качестве посредника между конфликтующими сторонами», — отметил специалист.

Он добавил, что Анкара не оспаривает принадлежность занимаемой курдами территории на восточном побережье Евфрата Сирийской Арабской Республике.