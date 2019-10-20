Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии на фоне операции против курдов

Анкара, 20 октября. Турция и США согласовали границы зоны безопасности в Сирии на фоне военной операции «Источник мира». Об этом сообщил советник президента Турции Ясин Актай.

По его словам, Анкара подтвердила готовность создать зону безопасности на границе с САР глубиной в 32 километра и протяженностью 444 километра.

«Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция», — цитирует РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о приостановлении военной операции «Источник мира» на востоке Сирии на 120 часов. За это время курдские террористы должны осуществить отвод войск. При этом турецкий лидер пообещал продолжить операцию, если вооруженное формирование «Сирийские демократические силы» (SDF) не выполнят условия соглашения.

В свою очередь, курды утверждают, якобы обстрелы продолжаются, несмотря на приостановление операции. Глава Турции Реджеп Эрдоган опроверг эту информацию.

«Ни о каких боях в Сирии речи быть не может. Все это ложь и дезинформация», — цитирует RT.

Он подчеркнул, что Анкара неукоснительно соблюдает договоренности, достигнутые с Соединенными Штатами. Курдские террористы захватили территории на восточном побережье Евфрата, грубо нарушив суверенитет Дамаска. Боевики имитировали борьбу с запрещенной в России организации «Исламское государство»1. На деле курдские террористы чинили расправы над местным населением. При этом они активно сотрудничали с боевиками ИГИЛ1, привлекая их в свои ряды.

1 Организация запрещена на территории РФ.