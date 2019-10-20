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Турция опровергла информацию о препятствовании вывода курдских боевиков из Рас-эль-Айна

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Турция опровергла информацию о препятствовании вывода курдских боевиков из Рас-эль-Айна

Анкара, 20 октября. Министерство обороны Турции опровергло информацию о препятствовании вывода курдских боевиков из Рас-эль-Айна.

В турецком военном ведомстве отметили, что вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» получило возможность свободно покинуть город Рас-эль-Айн в провинции Хасака.

«Никаких препятствий (со стороны Турции — прим. ФАН) не было. Сегодня конвой из 39 автомобилей, который преимущественно состоял из карет скорой помощи без каких-либо проблем въехал в Рас-эль-Айн, а затем покинул его, чтобы вывезти раненных из региона. Тесная координация с США продолжается», — подчеркнули в министерстве национальной обороны Турции.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган объявил о приостановлении военной операции «Источник мира» на севере Турции на 120 часов. Решение было принято по итогам переговоров с Соединенными Штатами. Курдским террористам, захватившим территорию к востоку от реки Евфрат, предложено отвести войска, передает RT.

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