Салют в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов будет дан в Москве

Москва, 20 октября. Салют в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков будет дан в Москве 20 октября. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Глава правительства РФ выразил глубокую благодарность творца Победы.
«Завтра в Москве будет дан салют в честь 75-летия освобождения Белграда», — сказал Медведев.
Он призвал хранить память о событиях Великой Отечественной войны, правдиво рассказывать об этих событиях будущим поколениям.
«Здесь не должно быть никаких попыток что-то закрасить или забыть. Нужно помнить и невиданную жестокость фашистов, и лагеря смерти, и массовые расстрелы людей», — сказал Медведев.
Ранее стало известно, что Россия выдаст Сербии кредит. Решение уже согласовано на уровне министров финансов обоих государств. Об этом писала Газета.ru.