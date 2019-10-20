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Салют в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов будет дан в Москве

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Салют в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов будет дан в Москве

Москва, 20 октября. Салют в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков будет дан в Москве 20 октября. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ выразил глубокую благодарность творца Победы.

«Завтра в Москве будет дан салют в честь 75-летия освобождения Белграда», — сказал Медведев.

Он призвал хранить память о событиях Великой Отечественной войны, правдиво рассказывать об этих событиях будущим поколениям.

«Здесь не должно быть никаких попыток что-то закрасить или забыть. Нужно помнить и невиданную жестокость фашистов, и лагеря смерти, и массовые расстрелы людей», — сказал Медведев.

Ранее стало известно, что Россия выдаст Сербии кредит. Решение уже согласовано на уровне министров финансов обоих государств. Об этом писала Газета.ru.

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