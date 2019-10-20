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Медведев назвал проект «Турецкий поток» выгодным для всей Европы

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Медведев назвал проект «Турецкий поток» выгодным для всей Европы

Белград, 20 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал строительство газопровода «Турецкий поток» проектом, выгодным для всей Европы. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Народной скупщине Сербии.

Медведев поблагодарил Белград за надлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

«Сейчас через Сербию прокладывается участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Болгарией до Венгрии. Ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет. Надеемся, что строительство завершится к началу 2020 года», — заключил глава правительства РФ.

Медведев отметил также рост инвестиций Москвы в экономику Сербии. По его словам, этот уровень уже превысил 4 млрд долларов США. Премьер-министр РФ выразил надежду на углубление сотрудничества государств в экономической сфере.

Ранее стало известно, что Россия предоставит Сербии кредит. Об этом писала Газета.ru.

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