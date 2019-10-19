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Вучич заявил о «высочайшем уровне» отношений между Россией и Сербией

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Вучич заявил о «высочайшем уровне» отношений между Россией и Сербией

Белград, 19 октября. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения между Россией и Сербией находятся на высочайшем уровне.

В рамках празднования 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков Вучич встретился с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

«После многочисленных встреч с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым, кажется, могу сказать, что наши отношения находятся на самом высоком уровне в последние несколько десятилетий. Они полны искреннего доверия, уважения и понимания позиций», — сказал Вучич.

Ранее стало известно, что Белград планирует передать России картины Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца 2019 года. Об этом сообщала RT.

Ожидается, что 4 декабря президенты России и Сербии встретятся в Сочи.

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