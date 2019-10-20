Эрдоган показал сирийским курдам-террористам силу «Источника мира» и перешел к дипломатии

Анкара грозит продолжить «сокрушать терроризм» на севере Сирии, если курдские боевики не отведут силы и тяжелые вооружения в срок – в пределах 120-часовой паузы в операции «Источник мира». Почему перед принятием решения по операции глава Турции пойдет на переговоры с президентом России – в материале Федерального агентства новостей.

Готовы стоять до последнего

Уже прошло два дня из пяти, на которые турецкие власти приостановили операцию против курдских боевиков на севере Сирии. Курдские террористы продолжают обстрелы, что говорит об их фактическом несогласии с формальным перемирием. Курдские бандформирования не отступят на обозначенные Анкарой 30 километров, их устроит только лишь вывод турецких войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска не покинут обозначенную зону, пока не убедятся, что там не осталось курдских боевиков, если нужно, операция будет идти до победного конца. Эрдоган подчеркивает, что решающее значение для создания зоны безопасности будут иметь его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в последний день перемирия – 22 октября. Лидер Сирии подчеркнул, что рассчитывает на участие России в обеспечении безопасности севера Сирии.

За советом – к Путину

Судя по всему, 22 октября глава Турции будет всерьез советоваться с российским лидером о том, как дальше себя повести в рамках операции «Источник мира». Напомним, Эрдоган объявил об операции против курдских террористов 9 октября, 17 октября после переговоров с вице-президентом и госсекретарем США лидер Турции объявил о 120-часовом перемирии. О том, почему Эрдоган возлагает такие большие надежды на переговоры с Путиным, в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик и публицист Руслан Осташко.

«Эрдоган – политик очень амбициозный и дерзкий, но не глупый. Он понимает, что единственный человек, с которым нужно договариваться, – это Путин. И от итогов переговоров с Путиным зависит, будет ли продолжаться операция, и в каком формате она будет», – отметил специалист.

С Россией считаются

Эксперт отметил, что Россия прекрасно себя зарекомендовала разгромом террористов в Сирии, сам Путин зарекомендовал себя как сильный игрок в регионе, а также сумел достойно пройти через период сложных отношений Москвы с Анкарой.

«У нас были непростые отношения. Путин за это время проявил себя человеком сдержанным, который не поддается эмоциям и является очень мощным и сильным игроком в этом регионе. Пример Сирии – яркое тому доказательство», – подчеркнул публицист.

По мнению собеседника ФАН, Эрдоган хотел бы присоединиться к большой победе России над терроризмом в Сирии, показать, что он тоже борется с терроризмом. От России глава Турции ждет поддержки, например, на уровне невмешательства в антитеррористическую операцию.