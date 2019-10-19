В московском метро обнаружили двойника Зеленского

Москва, 19 октября. В московском метрополитене замечен мужчина, внешне очень похожий на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина по имени Амид уже дал интервью для телеграм-канала Mash.

Он признался, что друзья и раньше говорили о сходстве с украинским комиком. Многие пользователи социальных сетей подумали, что снимок Амида сделан в Киеве. На самом же деле маляра из Узбекистана запечатлели в российской столице.

«Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Амида самые простые: достойно жить со своей семьей. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего готов подменить на съемках)», — отмечается в комментарии под видеозаписью.

Амид рассказал, что о Владимире Зеленском узнал уже после того, как артист победил на президентских выборах. До этого завсегдатай московского метро знал о будущем главе Украины лишь из уст друзей.

«Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал», — поведал мужчина.

Ранее Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от нынешней работы.

«Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но сложно», — цитирует Кошевого Газета.ru.

Также стало известно, что ООН потребовала от Зеленского закрыть скандально известный сайт «Миротворец».