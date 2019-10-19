Лицо российского кинематографа. Федор Бондарчук и его патриотические фильмы

Актер и режиссер Федор Бондарчук известен не только в России, но и далеко за ее пределами. Фильмы, которые он снимает, сопоставимы по уровню интриги и размаха с голливудскими. Одна из главных тем его творчества — образ Родины.

Кинодебют Бондарчука-младшего — фильм «Девятая рота», позиционировался режиссером как попытка осмыслить военную историю России. Изначально картина задумывалась как ремейк фильма 1959 года «Судьба человека» — киноленты, снятой отцом Федора, Сергеем Бондарчуком. Цель фильма — рассказать о забытых героях войны в Афганистане. По словам Федора, фильм «Девятая рота» основан на реальных событиях. Кстати, военным консультантом картины стал бывший министр обороны Павел Грачев, который посчитал получившеюся картину «лучшим фильмом об Афганской войне». Грачев оказался прав: «Девятая рота» стала самым кассовым российским фильмом за 2005 год. Фильм удостоили 7 наград, среди прочих — за лучший режиссерский дебют. Главная тема фильма — героизм простого русского солдата.

Позже Федор Бондарчук снял еще несколько картин на ту же тему — Сталинград, Тихий Дон и другие. В творческих планах у режиссера — художественный фильм о путешественнике Федоре Конюхове, другом герое публикаций ФАН об образах российского патриотизма.

Бондарчук — режиссер с активной гражданской позицией. В 2009 году Федор разработал проект по строительству кинотеатров в малых городах России за собственные средства. Всего планировалось построить 250 кинотеатров. Режиссеру удалось заручиться поддержкой основателем сети кинотеатров «Кронверк Синема» Эдуарда Пичугина, а также партии «Единая Россия» и правительством Российском Федерации.

Федор также — член совета по культуре и искусстве при президенте России. Там он продолжает защищать интересы национального кинематографа.

Патриотизм для Бондарчука-младшего — защита и обеспечение будущего для молодого поколения. В интервью журналисту Владимиру Познеру на вопрос о том, что такое патриотизм, Федор ответил:

«Патриотизм — это мои дети и внучки».

Действительно, именно подрастающее поколение в ответе за будущее Родины. Режиссер Федор Бондарчук прекрасно об этом знает, а потому ставит семейные ценности превыше остальных. Ради детей и внуков Федор готов отказаться от всего: даже от режиссуры.