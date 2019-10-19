Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети

Нью-Йорк, 19 октября. Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет. 50-летняя звезда Голливуда облачилась в платье и фату с переливающимися вставками серебристого цвета.

Многие поклонники предположили, что Дженнифер сочеталась браком с Алексом Родригесом. В действительности пара еще не сыграла свадьбу. Снимки были сделаны для проекта «Женись на мне».

По сюжету романтической комедии героиня Лопес намеревается выйти замуж, но в последний момент перед церемонией уличает возлюбленного в неверности. Тот изменяет ей с ассистенткой. Тогда женщина решает связать свою судьбу с первым попавшимся мужчиной. Им оказался преподаватель математики Оуэн Уилсон.

В августе 2019 года Дженнифер Лопес выступила в Москве. Это выступление стало для американки первым в России за последние семь лет. Газета.ru отмечает, что одну из своих песен она исполнила вместе с дочерью.

Концерт не обошелся без курьеза. Наряд певицы не выдержал ее энергетики и лопнул в области груди. Кроме того, костюмы Лопес явно не были рассчитаны на российские морозы.

«Гуси-гуси», — пожаловалась американская гостья, указав публике на свои замерзшие руки.

В рамках своего тура «It's my party» Дженнифер побывала и в Санкт-Петербурге.