Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 19 октября. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что на протяжении суток участники незаконных вооруженных формирований обстреляли 15 населенных пунктов. ЦПВС РФ в общей сложности зафиксировано 18 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Мансура, Биньямин провинции Алеппо, Калъят-Марза, Чекурджак, Сараф провинции Латакия, Зайтуна, Эз-Зиара, Суккория, Сиди-Али, Кафер-Айн, Абу-Дали, Ниха, провинции Идлиб, Телль-Метвази, Эль-Харука провинции Хама», — уточнил Бакин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал учитывать интересы всех этнических групп при разрешении конфликта в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление глава российского государства сделал в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает RT.

«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свой вариант решения проблемы борьбы с терроризмом в Сирии.