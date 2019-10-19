Названа дата встречи президентов России и Сербии в Сочи

Белград, 19 октября. Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича состоится в Сочи 4 декабря, об этом сообщил сербский лидер во время совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде.

«Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии сообщал, что на встрече с Путиным намерен обсудить вопрос Косова и Метохии, а также ситуацию на Балканах.

Кроме того, на встрече Вучич поблагодарил Россию за поддержку и за предоставление современного вооружения. Президент Сербии также поблагодарил солдат за то, что они делают для Сербии, и заявил, что сербский народ всегда будет защищать свою землю, ценности и традиции свободы.

Напомним, 19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Белград с официальном визитом, в ходе которого страны планируют подписать ряд документов о двустороннем сотрудничестве. В ходе визита Медведев заявил, что Россия готова оказывать Сербии поддержку в сохранении суверенитета.