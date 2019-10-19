Путин и Меркель отметили важность выполнения Минских соглашений по Украине

Москва, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого отметили важности выполнения минского комплекса мер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского комплекса мер и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что прежде всего речь идет об имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и разведении сил в районе Золотого и Петровского в Донбассе. Киев отказывается выполнить свои обязательство по разведению сил под различными предлогами, подчеркнули в Кремле.

Путин и Меркель также затронули тему проведения саммита «нормандской четверки». Стороны подтвердили, что прежде всего саммит должен быть тщательно подготовлен, чтобы работа принесла конкретные результаты. Президент РФ и канцлер ФРГ условились, что работа продолжится на уровне помощников.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.