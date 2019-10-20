«Источник мира» в Сирии. Тема недели. ФАН-ТВ

«Источник мира» взял тайм-аут. О временном прекращении военной операции с громким названием на северо-востоке Сирии 17 октября договорились турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс. Курдским боевикам дали 120 часов для сдачи тяжелого вооружения и вывода своих сил из 30-километровой зоны безопасности на турецко-сирийской границе. И никаких фокусов! В случае сопротивления Анкара продолжит начатое до полного изгнания террористов, и это не пустые угрозы. «Источник мира» с момента старта 9 октября уже продемонстрировал свою эффективность. Почти 700 уничтоженных боевиков. Более 1000 квадратных километров, очищенных от террористической скверны вдоль «позвоночника» Турции.

После сокрушительных авиаударов по городам на северо-востоке соседнего государства Анкара незамедлительно приступила к наземной части военной миссии. Давая отмашку операции, Эрдоган изначально заявлял о поставленных перед армией целях: уничтожении на северо-востоке арабской республики курдских боевиков «Сирийских демократических сил» и преступников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Точнее, того, что от нее осталось после эффективной российской военной операции в Сирии.

«Мы пришли в Сирию помочь ей бороться с террористами. Это наше обязательство. Мы его выполняем. Сегодня 75-80% территории Сирии благодаря нашей помощи очищено от террористов. То, что осталось, мы пытаемся вместе с Турцией, Ираном, Сирийскими вооруженными силами довести до конца. Поэтому никакого противостояния между Россией и Турцией, Россией и Сирией по поводу турецкого вмешательства во внутренние дела Сирии не существует», — отмечает военный эксперт Виктор Литовкин.

Стороны конфликта замерли в ожидании встречи президентов России и Турции, которая состоится 22 октября в Сочи. Возможно, переговоры двух лидеров станут судьбоносными для «Источника мира». Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудили ситуацию в Сирии по телефону. Наша страна понимает озабоченность Турции по поводу своей нацбезопасности, ведь государство находится под постоянной угрозой атак террористов и уже приняло 3,5 млн сирийских беженцев. Однако действовать в неспокойном регионе нужно крайне взвешенно. Российский лидер обратил внимание коллеги на то, что с момента начала операции Анкары гуманитарная обстановка вдоль сирийско-турецкой границы обострилась, а радикалы запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в условиях всеобщего хаоса пытаются бежать в соседние страны. Этого, по убеждению Владимира Путина, допустить нельзя.

«На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ1 (организация запрещена в Российской Федерации). Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, и боевики просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия взять это под контроль. Как они и куда будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать», — подчеркнул российский лидер.

Евросоюз и партнер Турции по НАТО — Вашингтон — изначально не оценили инициативу Эрдогана. Штаты по обыкновению ударили по стране своим коронным оружием — санкциями. «Черную метку» получили турецкие министерства обороны, энергетики и главы этих ведомств. На что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что экономическое давление Белого дома не в силах изменить решительных намерений его государства. После окончания антитеррористической операции Анкара планирует создать зону безопасности для сирийских беженцев, а арабская республика — вернуть ранее захваченные боевиками территории.

Армия Сирии уже начала свою, правда, безымянную военную операцию: вошла в несколько городов на оккупированной территории, в том числе в Манбидж, чтобы защитить местное население от произвола «пришельцев». В последнее время там под прикрытием США хозяйничали курдские бандформирования. Сирийских военных встречали как освободителей, ведь захватчики не просто заставляли арабских детей учиться на неродном курдском языке: они грабили, насиловали и убивали коренное население — арабов-суннитов.

Благодаря так называемой «антитеррористической» операции США в Сирии, в 2017 году курдские боевики захватили лакомые куски чужой территории восточного берега Евфрата, в том числе нефтяные поля. Симулируя борьбу с запрещенной в России ИГИЛ1, они не только не победили эту гидру, но позволили ей отрастить еще несколько голов в виде «спящих» террористических ячеек, готовых в любой момент вылезти из нор и атаковать Сирию. Кроме того, число последователей идеологии «Исламского государства» на удерживаемых курдами территориях пополнилось за счет лагеря «Аль-Хол» и других подобных пунктов временного размещения для беженцев. По сути, они превратились в инкубаторы для подготовки новых «ястребов» террора.

Но с приходом в арабскую республику «Источника мира» главный спонсор террористической нечисти — Вашингтон — умыл руки. Американские войска спешно ретировались, бросив своих «братьев по оружию», которых им и снабжали, на произвол судьбы. Американский след остался лишь в сирийском городе Ат-Танф, «на всякий пожарный». Теперь из-за океана летят трогательные послания Трампа о геноциде «несчастных» курдов, хотя в реальности угроза нависла вовсе не над этнической группой, а над идеологическими клонами ИГИЛовцев. А вот что действительно беспокоит США — так это ускользающая возможность «расчленить» Сирию за счет курдской оккупации, которую они всячески подпитывали, и обозначить свою зону влияния на чужой территории. И, похоже, американская мечта о безоговорочном владычестве в арабском мире тает на фоне стоической решимости Эрдогана завершить начатую антитеррористическую операцию «Источник мира». Объявленное же Анкарой и Вашингтоном перемирие, скорее всего, — это МХАТовская пауза перед сирийским Армагеддоном.

1 Организация запрещена на территории РФ.