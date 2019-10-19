Дочь Заворотнюк не общалась с матерью в подростковом возрасте

Москва, 19 октября. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна оказывает матери необходимую поддержку и является самым близким человеком. Однако отношения матери и ребенка не всегда складывались так хорошо, рассказала подруга актрисы.

Модель всячески поддерживает мать в трудный период, однако еще десять лет назад отношения Заворотнюк с дочерью были далеки от идеала. В подростковом возрасте дочь артистки принесла ей немало хлопот и изрядно потрепала нервы, об этом рассказала коллега «няни».

В школьные годы Анна увлекалась готической субкультурой и одевалась соответствующе.

«Она носила тяжелые армейские ботинки с шипами, металлические ошейники, черные платья», — вспомнила подруга Заворотнюк.

Звезда никогда не жаловалась на отношения с дочерью, однако все знали, что девочка потрепала матери нервы. Будущая модель даже бросила школу и перестала общаться с родными. С возрастом все недопонимания уладились, теперь девушка с трепетом относится к своей родительнице, особенно в столько непростой ситуации.

Слухи о болезни актрисы появились в Сети этим летом, когда она перестала появляться на светских мероприятиях. Семья актрисы не комментировала состояние Заворотнюк. В СМИ появлялась информация о раке головного мозга у актрисы и даже о «тайных похоронах» Заворотнюк.

На странице Заворотнюк в социальной сети Instagram появился репост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы. Авторы публикации назвали выдумками появляющиеся в прессе сообщения о том, что артистку парализовало, что она впала в кому и не может дышать без специального устройства. Они призвали не выносить на всеобщее обозрение подробности болезни Заворотнюк.

Ранее онколог рассказал об особенностях болезни, которую могли диагностировать у Заворотнюк. Врач объяснил, что глиобластома — одна из разновидностей опухоли мозга, достаточно коварная болезнь.