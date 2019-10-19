Легендарный спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» вернулся в Москву. ФАН-ТВ

Возобновленную версию легендарного спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» режиссера Олега Табакова представили зрителям в московском Губернском театре 19 октября.

Оригинальная постановка держалась в репертуаре Театра Олега Табакова более 15 лет, с 1997-го по 2014 год. Авторами восстановленной версии стали художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков и сценарист Алла Решетникова.

«Эта пьеса легендарная, ее ставили, и продолжают ставить. У нас безусловно другие актерские работы, но рисунок ролей прежний, мизансцены, все, вплоть до декораций и костюмов, напоминает тот спектакль. Я убежден, что эта пьеса — вечная пьеса. Островский – вечен, и пьеса – гениальна. Времена меняются, но ничего, по-моему, не меняется. Островский — великий автор, — подчеркнул Сергей Безруков.

Напомним, «На всякого мудреца» — классическая комедия русского драматурга Александра Островского, написанная в 1868 году. В основе произведения — анализ «ханжествующих» кругов общества, их пороков и лицемерия.