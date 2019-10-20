Сирия, 20 октября. ВКС РФ вели наблюдение за обстановкой в районе Манбиджа. Курдские радикалы отказались от перемирия с турками и их союзниками на севере САР. Два нападения неизвестных произошли в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли мониторинг обстановки в районе Манбиджа; атаковали позиции исламистов на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили два беспилотника боевиков в северной части Латакии; лишились двух бойцов в результате нападений неизвестных в Даръа; мобилизовали силы на линии разграничения сил с курдами в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: заняли ранее утраченные территории на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: возводили укрепления в приграничных районах к востоку от Евфрата; направили военный конвой в Идлиб.

Международная коалиция: осуществила авианалеты в иракской провинции Салах эд-Дин.

Провинция Латакия

В Северной Латакии в минувшие сутки вновь вспыхнули вооруженные столкновения на линии разграничения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА). По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина, для атаки позиций правительственных подразделений боевики задействовали два ударных дрона, которые, однако, были сбиты на подлете к зоне контроля САА. В качестве ответных действий сирийские войска открыли огонь по укрепрайонам группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***, с позиций которой были направлены беспилотники, недалеко от города Кабана. Сведений о нанесенном исламистам уроне все еще не поступало.

Провинция Алеппо

В приграничных с Турцией районах в течение дня продолжились столкновения между курдскими боевиками и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Военный источник в сети Twitter (NPA_English) передавал, что противники обменивались ударами поблизости от поселения Ум-Адаса, расположенного на северо-востоке провинции.

В целях обеспечения безопасности жителей наблюдательные вылеты в районе Манбиджа осуществляли российские ВКС, сообщал Twitter-канал (RojavaNetwork). Напомним, город и его окрестности недавно перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА).

Тем временем юго-западнее Алеппо фиксировались взаимные обстрелы между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и военнослужащими правительственных сил. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency), атаке армии САР подверглись укрепления радикалов у населенного пункта Кафр-Даэль. О потерях исламистов в живой силе или технике до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв в населенном пункте аль-Хуссейния, расположенном в непосредственной близости от зоны контроля «демократической армии». Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), детонация СВУ привела к гибели одного из проасадовских ополченцев. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», которые в последнее время активировали подпольную деятельность в зонах контроля SDF. Информационный портал Halab Today TV сообщал о том, что после случившегося бойцы союзных Сирийской арабской армии (САА) формирований мобилизовали свои отряды на восточном побережье Евфрата.

К вечеру поступали данные о вылазке боевиков ИГ1 в городе Аль-Бусейра, в результате которой пострадал один из курдских радикалов. В то же время курдские СМИ заявляли об аресте двух террористов, пытавшихся организовать взрыв в населенном пункте Аль-Хиссан.

Провинция Даръа

Накануне в провинции были убиты еще двое солдат правительственной армии. Согласно информации источника в Twitter (SchoenbornTrent), сперва застрелили сотрудника разведки в населенном пункте Даиль к северу от Даръа. Позднее налет неизвестных произошел в городе Сайда, что привело к гибели еще одного из сирийских солдат, передавал Twitter-канал (MasarPressNet). По предварительным данным, вина за обе вылазки лежит на боевиках вооруженной оппозиции или формирований, присягнувших на верность ИГИЛ1, члены которых действуют в провинции в составе подпольных групп.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» вновь вспыхнули столкновения, инициаторами которых выступили джихадисты «Ан-Нусры» и подконтрольных ей бандформирований. По данным Twitter-канала (jisrtv), в ответ на провокации боевиков Сирийская арабская армия (САА) прибегла к артобстрелам позиций противника. Так, под ударом оказались военные объекты исламистов на окраинах населенных пунктов Кафр-Набаль, Мока и Маарет-Хурма. При этом поддержку силам САР оказывали ВКС России, воздушной атаке которых подверглись места базирования радикалов в районе Маарзиты, Тафтаназа, Кафр-Саджны, Маарет ас-Сина, Хазарина и Джиср Аш-Шугура.

Стало известно о прибытии в Идлиб очередного конвоя с военной техникой из Турции. Медиапортал Step News Agency передавал, что турецкий отряд пересек границу через КПП «Кафр-Лясин».

Провинция Хасака

Несмотря на попытки Турции и США достичь мирного урегулирования конфликта на севере САР, позволив курдским бандгруппам свободно покинуть оккупированные территории, последние продолжили провоцировать возобновление турецкой операции. Так, невзирая на перемирие, действие которого продолжится еще в течение трех суток, террористы вновь захватили поселения Баб аль-Хер, Шайк Хасан, Аба Кабира и Маркис. Протурецкие формирования, в свою очередь, отступили к деревням Матла и Шакария, не поддавшись на провокацию курдских радикалов. В целях противостояния Отрядам народной самообороны (YPG) турки и их союзники приступили к возведению укрепленных пунктов в приграничной зоне, передавал интернет-портал Step News Agency.

Twitter-канал (Electro_Media) заявлял о стычках на подступах к поседению аш-Шакрия и передислокации подкреплений YPG к линии соприкосновения с поддерживаемыми Турцией силами. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или технике не поступало.

Во второй половине дня САА установила контроль над деревней Каср-Ялда, в районе которой ранее находился один из опорных пунктов Соединенных Штатов.

Ирак

Авиация возглавляемой США западной коалиции возобновила работу в провинции Салах эд-Дин. По сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), авиаударам подвергся перевалочный пункт «Исламского государства» в окрестностях города Самарра. О том, были ли в момент удара поблизости мирные жители, не сообщается. Напомним, несмотря на то, что «Исламское государство» утратило все ранее занимаемые территории в стране, боевики группировки до сих пор продолжают осуществлять террористическую деятельность, действуя подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.