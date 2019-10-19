Сирия, 19 октября. Курдские радикалы принуждают сирийцев выходить на митинги против операции Турции. Боевики ИГ1 активизировали вылазки в Восточном Дейр-эз-Зоре. Под контроль САА перешло поселение Каср-Ялда в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке неизвестных беспилотников в провинции Дейр-эз-Зор; заняли поселение Каср-Ялда к северо-западу от города Тель-Тамр в Хасаке.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на курдских радикалов в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: задержали двух боевиков ИГ севернее Дейр-эз-Зора; принуждают сирийцев выходить на митинги против турецкой операции; арестовали 12 молодых людей в Ракке под предлогом нарушения комендантского часа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Оппозиционный интернет-портал Baladi-News сообщает о том, что позиции союзных армии Башара Асада проиранских формирований подверглись внезапной атаке неопознанных беспилотников, в результате которой погибли двое ополченцев-шиитов. Как утверждается, под ударом оказался автомобиль проасадовских бойцов, патрулировавших территорию между населенными пунктами Махкан и Аль-Курия юго-восточнее Меядина. Место происшествия было оцеплено. О том, боевиками какого из антиправительственных формирований был организован налет, пока ничего неизвестно.

Тем временем Twitter-канал (DeirEzzor24) заявляет о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали двух джихадистов «Исламского государства» в городе Аль-Хиссан к северу от Дейр-эз-Зора в момент установки ими СВУ. Как известно, на оккупированных курдами территориях широко распространена подпольная деятельность террористов. Свидетельством этого также стала другая вылазка боевиков ИГ в городе Аль-Бусейра на юго-востоке региона. По данным новостного портала Al Nour в результате нападения группы джихадистов получил ранения один из радикалов SDF.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) сообщает о том, что на юге провинции не утихают взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Артиллерийские дивизионы сил САР нанесли удары по военным объектам исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в районе населенных пунктов Тель-Нар и Кафр-Саджна. По данным Twitter-канала (TeriKhamushiKiQ), военнослужащие САА действовали под прикрытием сирийских ВВС. Напомним, возобновление боевых действий на окраинах «Большого Идлиба» спровоцировали боевики.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Breizhman1983) опубликовал кадры, на которых запечатлены жители Тель-Абьяда, возвращающиеся в город после его освобождения от оккупации курдских террористов. Как известно, населенный пункт перешел под контроль вооруженных сил Турции и союзных им формирований на прошлой неделе.

Между тем по информации Twitter-канала (Mohamadothman1o), сотрудники так называемой милиции «Асайиш» принуждают гражданских лиц выходить на митинги и демонстрации против турецкой операции «Источник мира», целью которой является зачистка граничащих с Турцией районов от курдских бандгрупп, действующих в связке с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной во многих странах.

Стало известно о том, что Отряды народной самообороны (YPG) провели серию арестов в городе Аль-Мансура южнее административного центра региона, обвинив сирийцев в нарушении комендантского часа. Были задержаны как минимум 12 молодых людей. Местные активисты уверены, что озвученные курдскими боевиками основания для ареста являются лишь прикрытием, тогда как на самом деле арестантов направят на принудительную службу в ряды SDF.

Провинция Хасака

Благодаря введению режима прекращения огня по условиям соглашения между Анкарой и Вашингтоном удалось доставить гуманитарный груз в район города Рас Аль-Айн, часть которого все еще находится в оккупации курдских боевиков. Как передает Twitter-канал (anfenglish), сотрудники международного движения Красный Полумесяц ввезли медикаменты, а также забрали из больниц тяжело раненных.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительственные войска взяли под контроль поселение Каср-Ялда к северо-западу от города Тель-Тамр, в районе которого ранее находилась американская база, и приступили к установке своих контрольно-пропускных пунктов. Напомним, переход занимаемых курдскими террористами населенных пунктов под контроль Сирийской арабской армии (САА) обеспечивает безопасность гражданского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.