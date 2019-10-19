Медведев сообщил, что Сербия передаст России несколько картин Рериха

Белград, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич договорились о передаче России картин Николая Рериха. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На выступлении в парламенте Сербии председатель правительства России сообщил, что произошло очень знаковое событие для обеих стран. В ходе достигнутых договоренностей Сербия получит Петербургский лист Мирославова Евангелия, а Россия — некоторое количество картин Рериха.

«Мы передадим сербской стороне Петербургский лист Мирославова Евангелия. А к нам вернется определенное количество картин Николая Рериха», — сообщил премьер-министр.

Медведев отметил, что переговоры по этому вопросу велись на президентском уровне.

Присутствующие в парламенте республики встретили данное заявление продолжительными аплодисментами.

По словам премьер-министра РФ, это событие является поистине серьезным, а аплодисменты дали ясно понять, что для сближения российского и сербского народов очень важны духовные связи.

«Эти аплодисменты свидетельствуют о том, какую роль играют в сближении сербского и российского народов духовные связи», — заявил Медведев.

Напомним, 19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Белград с официальном визитом, в ходе которого страны планируют подписать ряд документов о двустороннем сотрудничестве. У Медведева также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, на которой обсудят торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения двух стран.

Ранее Медведев заявил, что Россия готова оказывать Сербии поддержку в сохранении суверенитета.