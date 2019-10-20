Сирия, 20 октября. Курды убили и ранили 15 союзников Турции к северу от Алеппо. Боевики SDF**** лишились двух населенных пунктов в предместьях города Рас Аль-Айн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям джихадистов на территории долины Аль-Габ.

Курдские вооруженные группировки: убили и ранили нескольких бойцов из состава союзных Анкаре сил к северу от Алеппо; лишились двух населенных пунктов в предместьях города Рас Аль-Айн.

Армия Турции: обнаружила разворованную и сожженную боевиками YPG больницу в Тель-Абъяде в провинции Ракка.

Провинция Алеппо

Курдские боевики убили и ранили нескольких бойцов из состава союзных Анкаре сил к северу от Алеппо. Так, по данным портала South Front, курды открыли огонь по расположениям протурецких формирований на окраине поселка Тувейс, расположенного в юго-восточных предместьях города Мареа, из снайперских винтовок. В результате погибли шесть человек, еще девять получили ранения. При этом, несмотря на действие перемирия по соглашению США и Турции, радикалы сами опубликовали видеозапись нападения, запечатлевшую момент прицеливания, на одном из подконтрольных ресурсов.

Провинция Ракка

В ходе осмотра очищенного от Отрядов народной самообороны (YPG) города Тель-Абъяд турецкие военные наткнулись на здание одного из главных госпиталей. Было установлено, что связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) боевики украли все дорогое оборудование, которым было оснащено медицинское учреждение. После этого больница была почти целиком сожжена ими, сообщает турецкое издание Daily Sabah. Данный пограничный город, находящийся к северу от Ракки, был отбит у радикалов YPG около недели назад. Сейчас в регионе действует режим тишины и операция Турции «Источник мира» приостановлена, но курды все равно продолжают обстрелы.

Провинция Хама

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся на базе в районе населенного пункта Джурин к северо-западу от Хамы, нанесли ответные удары по расположениям джихадистов на территории долины Аль-Габ. По информации Step News Agency, правительственные силы выпустили ракеты и артиллерийские снаряды по военным объектам исламистов около поселения Хирбет ан-Накус. Данные о причиненном террористам уроне в настоящий момент уточняются. В этой местности в основном размещаются отряды «Джебхат Фатх ан-Шам»*** (деятельность запрещена в РФ) и других аффилированных с «Ан-Нусрой» группировок, которые систематически нарушают режимы тишины на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Турецкие войска отбили у боевиков Сирийских демократических сил (SDF) еще два поселка в окрестностях города Рас Аль-Айн – Джан-Тамр и Шакария, передает местный источник в Twitter (@Electro_Media). Данные атаки Анкары стали ответом на продолжающиеся нарушения курдами режима прекращения огня. Накануне в министерстве обороны Турции сообщили о 14 обстрелах SDF, 12 из которых велись в предместьях осажденного Рас Аль-Айна.