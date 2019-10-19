Украина похвасталась мощным оружием, способным противостоять «армии РФ в Донбассе»

Киев, 19 октября. На Украине развивается мощное вооружение, способное в случае необходимости дать отпор «российским войскам в Донбассе». Об этом рассказал директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Глава украинской компании похвастался новым вооружением, которое в стране разработали якобы «для противостояния войскам российского президента Владимира Путина в Донбассе». По его словам, среди разработок особое внимание стоит обратить на реактивный снаряд «Тайфун-1», который представило конструкторское бюро «Южное» на недавно завершившейся в Киеве выставке «Оружие и безопасность — 2019».

Згурец отметил, что «Тайфун-1» способен поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град».

Среди новинок вооружения эксперт также выделил «Тайфун-2» — модернизированную версию РСЗО «Ураган», «Тайфун-3», аналог проекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Ольха», и систему управления ОТРК «Гром-2», которая «способна превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы».

При этом Згурец признал, что украинские системы все же отстают от российских в сфере реактивной артиллерии, но, несмотря на это, заявил, что в случае гипотетического масштабного конфликта Киева с Москвой война между государствами дойдет до Ла-Манша.

«Если Россия будет втягиваться в войну, то, по нашим оценкам, это будет война до Ла-Манша», — безапелляционно заявил Згурец.

Он пояснил, что при сравнении боевых потенциалов Украина «всегда будет уступать России, особенно если начнет следовать линейной логике». В качестве примера последней Згурец привел планы Киева по строительству четырех корветов на общую сумму в миллиард долларов.

В итоге эксперт пришел к выводу, что для украинской стороны было бы более целесообразно развивать не новое вооружение, а новые подходы, которые «могли бы минимизировать российские угрозы».

Украина постоянно находится в предвкушении войны с Россией, хотя российская сторона не дает для этого повода. И все же Киев продолжает копить и готовить вооружение для некоего потенциального вооруженного конфликта с Москвой.

Ранее со схожим предложением, что и Згурец в финале своей речи, выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что для Украины сейчас важно преодолеть кризис внутри страны, причем сделать это с минимальными экономическими и человеческими потерями. Так, Захарова отметила, что преуспеть в его разрешении государству вряд ли позволит приобретение американских противотанковых комплексов Javelin, на которые Киев собирался потратить 39 млн долларов, зато, заметила представитель МИД РФ, эта покупка точно «ударит по бюджету» и без того экономически слабой страны.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев выступает против республик Донбасса, которые отказались подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в столице Украины в результате государственного переворота. В ответ на неподчинение новому руководству страны власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик.