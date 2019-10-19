Кадыров рассказал, как необходимо решать вопрос с курдами-террористами в Сирии

Эр-Рияд, 19 октября. Решить вопрос борьбы с терроризмом в Сирии полумерами невозможно, всем странам необходимо четко определить, кто есть террористы, а кто — мирные граждане, чтобы в результате борьбы с боевиками случайно не задеть чьих-то подопечных. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики прокомментировал тему номер один в повестке международных СМИ — ситуацию на северо-востоке Сирии, где ВС Турции совместно с Сирийской арабской армией (САА) в настоящее время проводят военную антитеррористическую операцию «Источник мира» по очистке территорий от вооруженных курдских формирований и боевиков запрещенной в РФ экстремистской организации ИГИЛ1.

«Полумерами вопросы борьбы с терроризмом не решить. Не надо играть в кошки-мышки. Если все страны договорятся, кто есть террористы и кто — мирные граждане, сирийский кризис будет минимизирован за короткие сроки. А пока, стоит задеть какие-либо группировки, — из-за океана начинают вопить, мол, не трогайте, это наши подопечные, пушистые и самые мирные», — рассказал Кадыров.

Говоря о «задетых группировках», глава Чечни подразумевал США и курдов. Ранее эксперт, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов объяснял, что Вашингтон нашел в курдах-боевиках лояльного и не очень требовательного союзника, который готов за обещания Соединенных Штатов проводить любые военные операции.

Он также отмечал — несмотря на то, что в Сирии насчитывается лишь 9% курдов от общего количества населения страны, при поддержке США им удалось усилить свои позиции и занять значительную территорию. Однако с началом турецкой операции Соединенные Штаты отвернулись от курдов.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о временном прекращении операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу, но но американские войска в этот район не вернутся.

Кадыров также подчеркнул, что важно установить мир в регионе как можно быстрее, поскольку «каждый упущенный день приводит к углублению кризиса».

Глава Чеченской Республики сказал, что российская сторона направляет свои усилия именно на скорейшее разрешение конфликта, и конкретно подразделения военной полиции РФ в Сирии играют важную роль в достижении этой цели.

Операция «Источник мира» проводится против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.