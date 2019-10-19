Уставшая «таскать грудь» Рудковская предложила отдать лишнее

Москва, 19 октября. Светская львица Яна Рудковская заявила, что хочет маленькую грудь и готова подарить кому-нибудь полтора размера. Сообщение об этом появилось в ее Telegram-канале.

Недавно на странице Рудковской в Instagram появился бэкстейдж со съемок для журнала Tatler. По словам светской львицы, подобранный стилистами образ понравился ей больше всех.

На опубликованном видео Рудковская лежит на полу в брючном костюме на голое тело, демонстрируя свое декольте. Такой образ вызвал у подписчиков бурю эмоций. Кто-то восхищался прической, кто-то стилем. Ксения Собчак вообще предложила в таком наряде выходить в свет.

«Может, пора так начать ходить в жизни?» — написала телеведущая.

Но нашлись и те, кто не смог обойтись без едких комментариев в сторону продюсера. Например, Божена Рынска решила высказать мнение не в Instagram, а в своем Telegram-канале. В нем она опубликовала целый пост, посвященный образу Рудковской. Главным вопросом для Рынской стало, натуральная ли у Яны грудь или нет.

«Я не пойму, у Яночки своя грудь или нет?» — спросила Рынска.

Ответ светской львицы не заставил себя долго ждать. В своем Telegram-канале Рудковская написала, что грудью ее природа уже точно не обделила, даже наоборот — полтора размера оказались лишними, жена Плющенко готова ими с кем-нибудь поделиться.

«Готова ещё 1,5 размера кому-то отдать! Надоело таскать, хочу маленькую!» — заявила продюсер.

Напомним, это уже не первый раз, когда формы Рудковской привлекают к себе особое внимание. 10 октября в микроблоге светской львицы появился ролик, в котором она в замедленной съемке убегает от камеры. Пару раз в кадре мелькнула колыхающаяся грудь, которая стала предметом для обсуждения.