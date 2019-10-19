Путин в разговоре с Меркель отметил важность учета интересов всех групп сирийцев

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул важность учета интересов всех групп сирийцев в процессе политического урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В кремлевском представительстве рассказали, что Путин и Меркель рассмотрели положение дел на северо-востоке САР.

«Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской арабской республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа», — объяснили в Кремле.

Кроме того, обе стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что оно запланировано на 29 октября.

Напомним, в конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии — специального органа, который займется выработкой конституционной реформы в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа было принято еще в январе 2018 года.

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры. Ранее сообщалось, что в ходе диалога собеседники также обсудили подготовку к проведению саммита «нормандской четверки», тему транзита газа через Украину, а также ситуацию в Ливии.