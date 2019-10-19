Турция против курдских террористов, день 11: РПК отказалась от перемирия, САА освобождает от боевиков новые населенные пункты

Сегодня в Сирии завершился 11-й день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». О наиболее важных событиях за сегодняшний день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Главные события дня

Руководство Рабочей партии Курдистана (РПК) фактически отвергло формальное перемирие на севере Сирии, о котором ранее договорились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс. В соответствии с соглашением турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на 120 часов. За это время курдские террористы должны уйти из 30-километровой «безопасной зоны» и сдать все тяжелое вооружение.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что РПК поддержит перемирие в том случае, если оно приведет к выводу турецких военных из северной части Сирии. Другие же варианты не устраивают курдских боевиков, подчеркнул Рожин.

Эксперт отметил, что курды сочли нелегитимными «с моральной и политической точки зрения» все пункты соглашения, кроме прекращения огня. Рожин считает, что РПК не оставит Рас-аль-Айн и будет продолжать сопротивление.

Подтверждением тому, что РПК не собирается соблюдать перемирие, стали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны курдских террористов. В Анкаре сообщили об обстрелах со стороны курдских формирований, эту информацию уже передали в Вашингтон.

«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-аль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Тель-Тамр», — сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В то же время подразделения армии Сирии вошли в несколько населенных пунктов на севере САР, которые ранее занимали курды. По данным Al-Masdar News, сирийские военные освободили четыре населенных пункта в районе Тель-Тамр, распространив свой контроль на большую часть трассы Хасака-Алеппо (М-4). Среди них — Ум-аль-Хар, Аль-Сальманс, Ад-Дашиша и Гарнада.

Другие события

В районах, которые ранее были подконтрольны курдским боевикам и американским военным, сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и их семей, об этом предупредили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе», — отметили в Центре по примирению.

В свою очередь курдские террористы распространили в подконтрольных им медиаресурсах информацию о том, что им удалось сбить турецкий вертолет S-70 недалеко от сирийского города Тель-Абьяд. В Сети появились фото обломков турецкого S-70.

Однако в турецком оборонном ведомстве поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что на самом деле воздушное судно упало из-за технической неисправности. Военные, находившиеся внутри, не пострадали и смогли успешно эвакуироваться.

Более того продолжаются вооруженные стычки между курдскими радикалами и протурецкими силами в северной части провинции Алеппо, об этом сообщил военный источник в Twitter (NPA_English). Столкновения вспыхнули в районе деревни Ум-Адаса к северо-западу от Манбиджа. Российские ВКС осуществили вылеты в Манбиджском районе с целью его патрулирования.

Кроме того, поступают данные и о столкновениях протурецких сил и курдских террористов из Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от пограничного города Рас аль-Айн в Хасаке. Военный источник в Twitter (Electro_Media) заявляет о стычках в районе населенного пункта аш-Шакрия.

Реакция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом ситуацию на севере Сирии в ходе телефонного разговора в субботу. Турецкий лидер выразил надежду на продолжение сотрудничества стран в обеспечении создания зоны безопасности в Сирии.

«Я надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира, благосостояния и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии», — написал Эрдоган в Twitter по итогам разговора.

Трамп также отреагировал на переговоры с Эрдоганом записью в Twitter. Американский президент рассказал, что Эрдоган «очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали». По его словам, турецкий лидер сообщил о «небольших инцидентах со снайперским огнем и минометными обстрелами», которые «были быстро устранены».

Между тем Эрдоган обозначил свою позицию по соглашению с США о перемирии. Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит антитеррористическую операцию против курдских боевиков на севере Сирии в случае отказа курдов выполнять условия соглашения об отводе сил.

«[Если соглашение с США] не будет выполнено в течение 120 часов, Турция продолжит сокрушать терроризм на севере Сирии», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Позицию США по Сирии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что до сих пор не ясны стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе сирийского конфликта.

«Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, как и с Афганистаном, то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, — так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией», — подчеркнула Захарова.

Мнения экспертов

Нарушения со стороны курдских террористов договоренности о временном прекращении боевых действий на севере Сирии прокомментировал президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин. По мнению эксперта, «уступки курдам могут привести к тому, что суверенитет Сирии может быть подорван».

«Учитывая, что сейчас союзники по НАТО не подчиняются действиям США, это приводит к тому, что такие страны, как Турция и Франция, ведут себя обособленно, потому что у них есть свои геополитические интересы», — отметил политолог.

Самонкин подчеркнул, что курдские боевики лишь накаляют конфликт с Турцией, переводя его в новую, более острую, стадию. Эксперт считает, что в этой ситуации «позиция России должна быть очень выдержана и идти по астанинскому формату».

Востоковед Андрей Онтиков также отметил, что на фоне контртеррористической операции Турции против курдов-террористов можно говорить о возрастающем влиянии России в регионе. Эксперт добавил, что Россия обеспечивает проведение переговоров между Дамаском и курдами.

Кроме того, российская военная полиция совместно с САА успешно занимает различные сирийские города, находящиеся не только на приграничной территории, и осуществляет патрулирование.

При этом нахождение курдских боевиков и тем более американских военных на севере Сирии вызывает все больше вопросов. Командир ополчения «Лива Аль-Кудс» Шади Мухаммад Хадид в комментарии ФАН отметил, что террористы ИГИЛ1 были разбиты еще в 2017 году при помощи российских сил. Кроме того, САА отбила у джихадистов все предместья на западном берегу, вплоть до иракской границы.

Боевики ИГИЛ до сих пор умудряются выживать в песках и, более того, сохраняют террористическую активность. Собеседник ФАН уверен, что без поддержки США террористы не были бы способны на это.

«Видимо, Соединенные Штаты не понимают, что сирийцы рано или поздно вернут все свои земли и не оставят на них ни одного американца и других оккупантов», — заявил Хадид.

Но теперь даже американцы признают, что не в силах помочь курдским террористам, и призывают их уйти от границы с Турцией в соответствии с соглашением. Однако курды, судя по всему, решили опираться только на свою позицию, не обращая внимания на попытки США спасти их. Это чревато лишь тем, что отведенные им по соглашению США, и Турции 120 часов истекут и турецкие ВС без труда смогут реализовать свое обещание и добить боевиков на севере САР, считает военный эксперт Борис Рожин.

«РПК и YPG до начала следующей недели, скорее всего, никуда не уйдут. При таком исходе Анкара будет иметь все основания продолжать операцию, поскольку очередные предупреждения были вынесены», — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Рожин считает, что контакты между США и курдскими боевиками сохранятся, ведь отряды YPG еще понадобятся Штатам, чтобы сохранить контроль над местными нефтяными месторождениями. Таким образом Вашингтон планирует оказывать давление на Иран. Эксперт добавил, что речь не идет о выводе американских войск из Сирии. США хотят сократить свой район оккупации в Сирии, но остаться, в частности, в стратегическом Дейр-эз-Зоре, подытожил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.