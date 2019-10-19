Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
19:28 19 Октября 2019

Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены. События дня. ФАН-ТВ

38
0 Оставить комментарий

Похожие статьи

Оглавление
Комментарии

Прорыв дамбы на реке Сейба

Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены. События дня. ФАН-ТВ

Поисковые работы в Курагинском районе Красноярского края приостановили до завтрашнего дня. С утра спасатели вновь начнут поиск людей пропавших из-за прорыва дамбы. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс. Сотрудникам МЧС предстоит узнать о судьбе как минимум шести человек. Об их местонахождении информации нет. Прорыв дамбы в районе села Щетинкино на реке Сейба произошел ночью 19 октября. Там вблизи работала золотодобывающая артель. Река затопила два общежития, в которых проживали около 80 человек.
«Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая, примерно, от 3,5 до 4 метров смыла два дома, в которых проживали работники предприятия. На месте ЧС работает оперативная группа», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.
ЧП произошло в тот момент, когда рабочие спали. Многих из них, увы, спастись не удалось. Погибли 15 человек, приблизительно столько же пострадали. Трое из них в тяжелом состоянии. Даже без долгих проверок выяснилось, что дамбу построили с множеством нарушений. Она могла разрушиться из-за износа тела плотины. Еще один вариант — прорыв спровоцировали обильные осадки. Что стало реальной причиной ЧП — выяснят следователи. Сейчас в Курагинском районе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим и не допустить затопления ближайших населенных пунктов. А память погибших почтят 21 октября. Предстоящий понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура.

Поправка об отсрочке Brexit

Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены. События дня. ФАН-ТВ

Британский сериал Brexit продолжается. Сегодня палата общин парламента проголосовала за поправку об отсрочке выхода из Евросоюза. Тем самым она отложила утверждение сделки с ЕС. Текст документа гласит, что соглашения не достигнуть, пока парламентарии не примут все законы, которые необходимы для Brexit. И все это, чтобы избежать варианта выхода без сделки. Одним словом, для подстраховки. Такое решение вызвало возмущение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября. К сожалению, парламент, по сути, не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл», — заявил он.
Джонсон отметил, что правительство уже на следующей неделе внесет в парламент предложения, необходимые для выхода из Евросоюза в срок. Болезненный Brexit в Великобритании длится уже не один месяц. «Развод» с ЕС был намечен на 29 марта, но его перенесли на 31 октября. Такое ожидание Лондону стоило немалых денег и ухода с поста Терезы Мэй. А новый премьер-министр Великобритании согласен даже на жесткий Brexit, но по его убеждению, сделка должна произойти до начала ноября. Но как показывает время, в непредсказуемой политике Лондона многое может еще измениться. 

Курды не идут на мир

Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены. События дня. ФАН-ТВ

Курдские террористы не хотят говорить на языке мира. Они нарушили режим прекращения огня, о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-аль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер», — проинформировали в ведомстве.
Случайными такие обстрелы точно не назовешь. Своими наблюдениями Турция уже поделилась с США. Каким будет ответ двух стран? Пока никаких решений не поступало. Однако ранее Анкара уже дала понять, что, если боевики нарушат перемирие, то она продолжит военную операцию. Чтобы сложить оружие и покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, Турция и США дали курдским террористам 120 часов. Они предложили этот вариант, чтобы освободить мирных жителей Сирии от постоянных нападок радикалов, которые контролировали территорию долгие годы. Но, видимо, в республике боевики освоились и чувствуют себя ее хозяевами. Теми, кто наделил себя полномочиями распоряжаться жизнью других людей.

 