Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены. События дня. ФАН-ТВ

Прорыв дамбы на реке Сейба Поисковые работы в Курагинском районе Красноярского края приостановили до завтрашнего дня. С утра спасатели вновь начнут поиск людей пропавших из-за прорыва дамбы. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс. Сотрудникам МЧС предстоит узнать о судьбе как минимум шести человек. Об их местонахождении информации нет. Прорыв дамбы в районе села Щетинкино на реке Сейба произошел ночью 19 октября. Там вблизи работала золотодобывающая артель. Река затопила два общежития, в которых проживали около 80 человек. «Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая, примерно, от 3,5 до 4 метров смыла два дома, в которых проживали работники предприятия. На месте ЧС работает оперативная группа», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко. ЧП произошло в тот момент, когда рабочие спали. Многих из них, увы, спастись не удалось. Погибли 15 человек, приблизительно столько же пострадали. Трое из них в тяжелом состоянии. Даже без долгих проверок выяснилось, что дамбу построили с множеством нарушений. Она могла разрушиться из-за износа тела плотины. Еще один вариант — прорыв спровоцировали обильные осадки. Что стало реальной причиной ЧП — выяснят следователи. Сейчас в Курагинском районе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим и не допустить затопления ближайших населенных пунктов. А память погибших почтят 21 октября. Предстоящий понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура.

Поправка об отсрочке Brexit Британский сериал Brexit продолжается. Сегодня палата общин парламента проголосовала за поправку об отсрочке выхода из Евросоюза. Тем самым она отложила утверждение сделки с ЕС. Текст документа гласит, что соглашения не достигнуть, пока парламентарии не примут все законы, которые необходимы для Brexit. И все это, чтобы избежать варианта выхода без сделки. Одним словом, для подстраховки. Такое решение вызвало возмущение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября. К сожалению, парламент, по сути, не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл», — заявил он. Джонсон отметил, что правительство уже на следующей неделе внесет в парламент предложения, необходимые для выхода из Евросоюза в срок. Болезненный Brexit в Великобритании длится уже не один месяц. «Развод» с ЕС был намечен на 29 марта, но его перенесли на 31 октября. Такое ожидание Лондону стоило немалых денег и ухода с поста Терезы Мэй. А новый премьер-министр Великобритании согласен даже на жесткий Brexit, но по его убеждению, сделка должна произойти до начала ноября. Но как показывает время, в непредсказуемой политике Лондона многое может еще измениться.