Поиски на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены. События дня. ФАН-ТВ

Прорыв дамбы на реке Сейба
Поисковые работы в Курагинском районе Красноярского края приостановили до завтрашнего дня. С утра спасатели вновь начнут поиск людей пропавших из-за прорыва дамбы. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс. Сотрудникам МЧС предстоит узнать о судьбе как минимум шести человек. Об их местонахождении информации нет. Прорыв дамбы в районе села Щетинкино на реке Сейба произошел ночью 19 октября. Там вблизи работала золотодобывающая артель. Река затопила два общежития, в которых проживали около 80 человек.
«Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая, примерно, от 3,5 до 4 метров смыла два дома, в которых проживали работники предприятия. На месте ЧС работает оперативная группа», — заявил замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.
ЧП произошло в тот момент, когда рабочие спали. Многих из них, увы, спастись не удалось. Погибли 15 человек, приблизительно столько же пострадали. Трое из них в тяжелом состоянии. Даже без долгих проверок выяснилось, что дамбу построили с множеством нарушений. Она могла разрушиться из-за износа тела плотины. Еще один вариант — прорыв спровоцировали обильные осадки. Что стало реальной причиной ЧП — выяснят следователи. Сейчас в Курагинском районе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим и не допустить затопления ближайших населенных пунктов. А память погибших почтят 21 октября. Предстоящий понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура.
Поправка об отсрочке Brexit
Британский сериал Brexit продолжается. Сегодня палата общин парламента проголосовала за поправку об отсрочке выхода из Евросоюза. Тем самым она отложила утверждение сделки с ЕС. Текст документа гласит, что соглашения не достигнуть, пока парламентарии не примут все законы, которые необходимы для Brexit. И все это, чтобы избежать варианта выхода без сделки. Одним словом, для подстраховки. Такое решение вызвало возмущение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября. К сожалению, парламент, по сути, не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл», — заявил он.
Джонсон отметил, что правительство уже на следующей неделе внесет в парламент предложения, необходимые для выхода из Евросоюза в срок. Болезненный Brexit в Великобритании длится уже не один месяц. «Развод» с ЕС был намечен на 29 марта, но его перенесли на 31 октября. Такое ожидание Лондону стоило немалых денег и ухода с поста Терезы Мэй. А новый премьер-министр Великобритании согласен даже на жесткий Brexit, но по его убеждению, сделка должна произойти до начала ноября. Но как показывает время, в непредсказуемой политике Лондона многое может еще измениться.
Курды не идут на мир
Курдские террористы не хотят говорить на языке мира. Они нарушили режим прекращения огня, о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
«За последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-аль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер», — проинформировали в ведомстве.
Случайными такие обстрелы точно не назовешь. Своими наблюдениями Турция уже поделилась с США. Каким будет ответ двух стран? Пока никаких решений не поступало. Однако ранее Анкара уже дала понять, что, если боевики нарушат перемирие, то она продолжит военную операцию. Чтобы сложить оружие и покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, Турция и США дали курдским террористам 120 часов. Они предложили этот вариант, чтобы освободить мирных жителей Сирии от постоянных нападок радикалов, которые контролировали территорию долгие годы. Но, видимо, в республике боевики освоились и чувствуют себя ее хозяевами. Теми, кто наделил себя полномочиями распоряжаться жизнью других людей.