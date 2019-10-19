Свидетели прорыва дамбы под Красноярском рассказали, как выживали и спасали других

Красноярск, 19 октября. Свидетели прорыва дамбы в Красноярском крае на реке Сейба рассказали, как выжили после затопления и помогли спастись другим.

Работник старательской артели, 32-летний мужчина рассказал, что ночью вышел покурить и в этот момент услышал грохот, который сначала принял за землетрясение.

«В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках», — рассказал случайный спасатель, который сейчас практически не может говорить от болевого шока и от пережитых эмоций.

Другой свидетель трагедии, Андрей, рассказал, что после прорыва дамбы оказался в воде и сумел выбраться на берег только в километре от поселка. Выбившийся из сил и промерзший в ледяной каше мужчина до сих пор не может поверить в то, что выжил.

Все артельщики, которые согласились дать комментарии, объяснили, что, находясь в здании, не могли открыть двери, поскольку их заблокировали обломки ранее снесенного водой строения, которые плотно прибило к выходам. Они рассказали, что приняли решение выскакивать через окна, но это удалось не всем.

Очевидцы пояснили, что выжить удалось по большей части тем, кто в момент прорыва дамбы не спал, поскольку этим людям было легче и быстрее сориентироваться в происходящем.

Заведующий отделением санавиации Красноярского края Константин Барышников рассказал, что врачи осмотрели девять человек, четверых из них, «самых тревожных», забрали в Красноярск.

Барышников также сообщил, что все пострадавшие — мужчины, жители Красноярского края и соседней Республики Хакасия.

«Мы в санавиации много видим, но такое впервые. Массовые травмы, и люди очень напуганы, им было очень страшно. Они думали, что произошло землетрясение. Кто-то успел проснуться и выскочить в окно, кто-то не успел», — рассказал заведующий краевым отделением санавиации.

По данным министерства здравоохранения края, в результате трагедии в золотодобывающей артели на севере Курагинского района 14 человек нуждаются в медицинской помощи, сообщает «КП». У них выявлены многочисленные ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и общее переохлаждение организма, которое объясняется тем, что люди продолжительное время провели в ледяной воде.

Напомним, трагедия в Красноярском крае произошла около двух часов ночи по московскому времени (около шести часов по местному времени). В районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели.

По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек, Федеральное агентство новостей опубликовало список жертв ЧС. Стало известно, что поиски людей на месте прорыва дамбы приостановлены.