Курды-боевики сами провоцируют Эрдогана снова «сокрушать терроризм» на севере Сирии

Министерство обороны Турции обвинило курдские группировки в многократном нарушении режима перемирия в северо-восточной части Сирии. Так, за последние 36 часов Отряды народной самообороны (YPG) провели в общей сложности 36 обстрелов. Подробнее о напряженной обстановке в приграничной зоне читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Большинство нарушений – 14 – курды совершили в районе города Рас Аль-Айн к северо-западу от Хасаки. Данный населенный пункт еще контролируется боевиками YPG, однако на данный момент он полностью окружен турецкими войсками и союзными Анкаре силами. Один удар был нанесен радикалами чуть южнее – около Тель-Тамра, и еще один – в окрестностях Тель-Абъяда в соседней провинции Ракка, сообщается в коммюнике МО Турции.

В военном ведомстве республики, однако, добавили, что, несмотря на это, Анкара продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами, являющимися главными спонсорами YPG, в целях поддержания достигнутых договоренностей по зоне безопасности и перемирию.

Напомним, в ходе визита американского вице-президента Майка Пенса в Анкару им с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом была заключена сделка о приостановке операции «Источник мира». За период паузы в пять дней – то есть до вечера ближайшего вторника – курдские боевики в соответствии с данным соглашением должны вывести свои бандформирования за пределы безопасной зоны, которая должна занять район вдоль границы глубиной в 30 километров, то есть до трассы М4, связывающей Алеппо и Хасаку.

Главари Рабочей партии Курдистана (РПК) недавно заявили в ответ на это, что они намерены продолжать сопротивление и, соответственно, не будут выводить своих боевиков, о чем ФАН писало ранее.

Сегодня Эрдоган между тем вновь подчеркнул, что Анкара «готова и дальше сокрушать терроризм на севере САР», если курды не выполнят условия его сделки с Пенсом и не уйдут из очерченного безопасного коридора за 120 часов с момента подписания соглашений, передает местное информагентство Anadolu.

Тем не менее, несмотря на усилия американцев сохранить радикалов YPG в качестве инструмента для дальнейшей оккупации Восточной Сирии, курды настроены непримиримо и, кажется, намерены и дальше воевать с турками, несмотря на явное преимущество противника на поле боя.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заметил в интервью с корреспондентом ФАН, что курдские боевики являются значительно менее договороспособной стороной конфликта, чем большинство других участников.

«Судя по всему, отряды YPG имеют целью сорвать перемирие. Похоже, они все еще полны решимостью удержать захваченные ими территории внутри планируемого турками коридора. Таким образом, ситуация все еще в крайне конфликтной фазе, переговорами она не решается, несмотря на то, что во время боевых действий уже погибло немало людей с обеих сторон. Прекращению стрельбы может способствовать лишь высокая организованность противников: и если турецкие вооруженные силы в состоянии выполнять приказы и следовать соглашениям, то курдские группировки – наоборот», – обратил внимание наш собеседник.

Он напомнил, что свою недоговороспособность курды продемонстрировали и в ходе прошлогодних попыток США и Турции заключить соглашение – тогда только по Манбиджу. Кроме того, представители так называемой Рожавы не раз доказывали свою ненадежность во время прошлых стараний Дамаска наладить диалог с ними.