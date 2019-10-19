Медведев подтвердил готовность РФ оказывать Сербии поддержку в сохранении суверенитета

Белград, 19 октября. Россия готова помочь Сербии сохранить территориальную целостность и суверенитет ради стабильности на Балканах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, после событий 1999 года Сербия на своей шкуре испытала последствия действий, которые противоречат принципам международного права. В связи с этим Россия готова оказывать Сербии любую необходимую поддержку.

«Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности», — отметил премьер-министр РФ.

Медведев отметил, что Россия поможет Сербии урегулировать конфликт в Косово только мирным путем на основе резолюции Совбеза ООН 1244. Председатель правительства также рассказал, что Россия будет способствовать сохранению стабильной и безопасной ситуации на Балканах, а также планирует развивать отношения со всеми государствами.

В 1999 году произошло вооруженное столкновение албанских сепаратистов и полиции Сербии. В итоге НАТО решило, что единственным способом урегулирования конфликта является бомбардировка Югославии.

17 февраля 2008 года в Косово был проведен незаконный референдум, по результатам которого косовско-албанские структуры провозгласили независимость от Сербии. Республику Косово отказываются признать Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.

За этот год уже несколько стран отозвали признание Косово. 27 июля ЦАР прояснила свою позицию по Косово и стала 14 страной, которая отозвала признание самопровозглашенной республики. А 26 августа отозвать признание Косово решило африканское государство Того. В список государств, которые больше не признают независимость республики Косово, входят также Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики и другие страны. Таким образом на данный момент уже 15 стран изменили свою позицию по вопросу Косово.